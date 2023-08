La Puglia, Bari e l’Ucraina uniti nel 32esimo anniversario dell’indipendenza dall’Unione Sovietica avvenuta il 24 agosto del 1991. Mai come ora, in un momento storico tragico a causa della guerra, diventa importante il ricordo di quella data importante. Ecco perché La comunità ucraina e l’Associazione “Uniti per l’Ucraina” hanno convocato cittadini e autorità per commemorare la dichiarazione d’indipendenza dall’URSS e manifestare unità contro l’aggressione del governo russo nei confronti dell’Ucraina.