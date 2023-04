Una situazione che, a Bari, va avanti ormai dal lontano novembre del 2014, quando alcune persone, tra italiani e stranieri, prevalentemente senza fissa dimora, avevano occupato gli edifici della ex Caserma Rossani: è iniziato lo sgombero di uno degli edifici, la “palazzina H” di quella che diventerà prossimamente la casa dell’Accademia delle Belle Arti. Condizioni igienico sanitarie disastrose: all’interno della palazzina sono stati rivenuti, infatti, rifiuti di ogni genere. È difficile fare una stima esatta di quanti abbiano occupato la struttura, ma stando a quanto raccontato, sarebbero state fatte sgomberare una ventina di persone, alcune delle quali vivevano nella struttura con cani. Sul posto per lo sgombero, oltre la Polizia di Stato e la Polizia Locale, anche un’ambulanza del 118 e l’Amiu, che ha iniziato le operazioni di pulizia dell’edificio, che non è uno di quelli attualmente occupati dal collettivo della ex Caserma Liberata.