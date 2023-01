La città più accogliente del Mondo secondo gli utenti di Booking è Polignano a Mare. L’undicesima edizione dei ‘Traveller Review Award’, ha premiato la cittadina del barese scelta in base alla percentuale di strutture ricettive partner di booking che hanno ricevuto un Traveller Review Award 2023.

Una selezione avvenuta quindi tra 1.364.415 strutture partner di booking, sparse su 220 Paesi del Mondo che coprono 5 continenti. La classifica viene redatta sulla base dei giudizi verificati espressi dai clienti nelle loro recensioni: l’analisi ha riguardato quindi 240 milioni di recensioni verificate.

E l’Italia è complessivamente in testa a questa classifica con un totale di 170.638 premi alle strutture, seguita da Spagna (108.217), Francia (103.365), Germania (76.479), Croazia (64.206), Polonia (60.721), Regno Unito (60.697), Grecia (54.473), Brasile (53.658) e Stati Uniti (46.839).

Polignano a Mare è risultata invece premiata tra le città che profondono il loro impegno nel garantire un servizio e un’ospitalità eccellenti e costanti nel corso dell’anno. “Quest’anno le destinazioni più accoglienti al mondo – viene evidenziato in una nota – comprendono bellezze costiere poco note, mete rurali immerse in paesaggi naturali mozzafiato” e rappresentano “anche per i viaggiatori più esperti una fonte imperdibile di ispirazione per i loro viaggi futuri”.

Di contro c’è da notare come, nonostante i premi siano numerosissimi per le singole strutture italiane, Polignano a Mare sia l’unica meta del Bel Paese presente nella classifica. E se si approfondisce la divisione per regioni, la Puglia non emerge lì dove invece svetta il Trentino Alto Adige seguito dalla Basilicata.