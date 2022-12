La Puglia corre sui binari grazie a una flotta di treni regionali più moderna e collegamenti più veloci tra i capoluoghi di provincia. È stato presentato all’interno della Stazione di Bari il nuovo collegamento del Regionale di Trenitalia sulla linea Lecce-Bari percorribile in un’ora e 25 minuti, con Lecce e Brindisi collegate in appena 23 minuti e Brindisi e Bari in un’ora. Sono 300 i posti offerti a bordo nel nuovo treno Pop, già a regime dal 10 dicembre e che parte dal capoluogo salentino tutte le mattine alle 7.20 e arriva a Bari Centrale alle 8.45 effettuando una sola fermata intermedia a Brindisi. Il tempo di viaggio è inferiore rispetto ai Regionali Veloci che oggi impiegano 1h e 41’ per la stessa tratta. Novità per gli abbonati che per tutto il mese di dicembre avranno libero accesso al servizio Lecce-Brindisi-Bari per sperimentare il nuovo collegamento veloce.

