No alla escalation del conflitto in Ucraina, al bando le armi nucleari, solidarietà con le vittime di tutte le guerre e negoziato subito per la pace. Con questi obiettivi la Rete dei Comitati per la Pace di Puglia è scesa in piazza a Bari. Una manifestazione che si colloca nell’ambito della mobilitazione nazionale “Tacciano le armi, negoziato subito!” promossa da Europe For Peace per i giorni 21, 22 e 23 ottobre e in preparazione della mobilitazione nazionale convocata a Roma il prossimo 5 novembre. Ad aderire alla manifestazione singoli cittadini, associazioni e sindacati regionali e locali, partiti e amministrazioni.