Proseguono i cosiddetti eventi climatici estremi in Puglia già aumentati di diversi punti percentuali in questa estate. Ieri pomeriggio interessate da abbondanti piogge, come da allerta gialla della Protezione Civile, il tarantino. Oggi è toccato al barese con due fenomeni che hanno allarmato non poco la cittadinanza. In alcune zone dell’entroterra, infatti, sono caduti fino a 60mm di pioggia causando importanti allagamenti in città come Bitritto, Loseto o Modugno. Segnalata anche grandine di piccola dimensione.

Ma a preoccupare maggiormente sono state le due trombe d’aria marine formatesi davanti alle coste baresi. Giovinazzo e Molfetta le città della costa solo sfiorate dalla violenza dei cosiddetti waterspout. Solo qualche giorno fa un evento simile nel salento nei pressi di Melendugno con l’arrivo della tromba d’aria anche sulla costa. Diversi i danni provocati. Ancora instabilità nei prossimi giorni sulla Puglia mentre un deciso miglioramento delle condizioni meteo potrebbe arrivare tra fine agosto ed inizio settembre.