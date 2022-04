Dal potenziale inesauribile della costa alla posizione geografica strategica, dai nuovi modelli di enogastronomia locale all’arte e alla civiltà rupestre. Da qui l’idea del Comune di Monopoli di produrre “Enjoy Monopoli”, un format video di 5 puntate, presentato nel corso dei tantissimi appuntamenti della Borsa Internazionale del Turismo, all’interno del Padiglione Pugliapromozione, e capace di diventare esperienza culturale creativa. Per finanziare il progetto il Comune di Monopoli ha investito la tassa di soggiorno richiesta ai turisti. Un modo virtuoso di reinvestire quanto arriva dal turismo in favore della città e di tutti i suoi operatori. Disponibile sia in italiano che in inglese, “Enjoy Monopoli” permette ad albergatori, ristoratori, proprietari di attività ricettive e commerciali e tutta la città di beneficiare dei risultati della serie distribuita sul web.

Cinque puntate della durata di circa 4 minuti ciascuna interpretate dal giovane e promettente attore italiano Emanuel Caserio, volto noto dei palinsesti pomeridiani RAI, e protagonista della soap Il paradiso delle signore, con un passato, tra le altre cose, nella serie Tv Un medico in famiglia. In ogni episodio Caserio è accompagnato da un “local” che lo guida alla scoperta di Monopoli: Mario Civetta, medaglia d’argento al merito civile, che gli fa scoprire la risorsa mare; il prof. Achille Chillà che, dopo un giro tra i vicoli del centro storico, lo conduce alla scoperta della “più amata di Monopoli”, la Madonna della Madia; la pianista Daniela Manco in un viaggio nel Conservatorio “Nino Rota” e alla scoperta della Monopoli sotterranea; la cicloguida turistica Francesco Delorenzo porta Caserio tra gli ulivi di Monopoli in un viaggio di sapori nell’agriturismo delle sorelle Barnaba; e, infine, il viaggio nella Costa dei Trulli sotto la guida di Franco Pavone con la festa finale a Masseria Petrarolo con tutti i protagonisti e la musica dei Cipurrid.

“Enjoy Monopoli” è un invito a godere di tutto il bello che una città come Monopoli può offrire, goderne tutto l’anno, in ogni momento del giorno e della notte. Che si ami il mare o la collina, Monopoli è il luogo in cui stare, ritrovare pace, godere delle cose più semplici.