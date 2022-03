Si è aperta con il Regional day la partecipazione della Regione Puglia all’Expo di Dubai nel corso della Water Week, la settimana dedicata alla gestione delle risorse idriche, alla blue economy, all’acqua come fonte di sostentamento e di energia rinnovabile e agli ecosistemi acquatici. DUBAI, apre la tre giorni di missione istituzionale, guidata dall’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci e dall’assessora all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, che accompagnano all’Expo 17 imprese, i 5 atenei pugliesi, le 2 Autorità portuali, Acquedotto Pugliese, ASSET, Puglia Sviluppo, Pugliapromozione e Fondazione Notte della Taranta.

Ad aprire la giornata, l’inaugurazione dell’esposizione “Design in Puglia: nel Blu dipinto di Blu” che mette in mostra la creatività e la competenza di 22 imprese e designer pugliesi. Le 22 proposte di oggetti di design valorizzano le varie tonalità di blu dei mari della Puglia, declinato in oggetti di design e prodotti per l’hospitality e l’arredo di interni, legati soprattutto ai vari impieghi dell’acqua e ai bisogni che soddisfa, o che in qualche modo evochino un collegamento immaginario con la risorsa acqua.