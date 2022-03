Cittadini del domani, ma anche del presente. Sono gli studenti dell’istituto ITET “Salvemini” di Molfetta che negli ultimi due giorni hanno lanciato una raccolta di beni di prima necessità che saranno destinati alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra che ha sconvolto il mondo intero. Ogni piccolo gesto può essere importante e gli studenti dell’istituto “Salvemini” lo sanno bene. Per questo hanno chiesto ai docenti di far partire la macchina della solidarietà che in poche ore ha coinvolto l’intera città di Molfetta.

Un mare di solidarietà con protagonisti i giovani, supportati dai docenti. Un piccolo gesto nella speranza che il conflitto in Ucraina possa quanto prima terminare. Intanto resta la risposta lodevole delle nuove generazioni.

Il servizio.