Una giornata per non dimenticare la storia e per tramandarla ai più giovani. Dal 2005 ogni 27 gennaio, nel mondo, si celebra il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. A Bari, tra le tante iniziative, il sindaco Antonio Decaro, come ogni anno, ha inaugurato la giornata e ha deposto una corona presso la targa commemorativa affissa nella sala consiliare di Palazzo di Città in ricordo di Filippo D’Agostino, sindacalista, consigliere comunale di Bari, antifascista e medaglia d’oro al valor militare, deportato e ucciso nel lager nazista di Mauthausen.

Nell’aula del Consiglio Regionale della Puglia si è svolta invece la cerimonia di consegna, da parte del Prefetto, di sei Medaglie d’Onore alla memoria concesse, con decreto del Presidente della Repubblica, ai familiari dei cittadini italiani, militari e civili deportati e internati ni lager nazisti.