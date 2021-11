Sull’episodio indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani. L’accoltellamento sarebbe stato l’epilogo di un diverbio, tra sconosciuti, per motivi in corso di accertamento. Gli investigatori stanno acquisendo i video delle telecamere interne di videosorveglianza del locale e ascoltando possibili testimoni dell’accaduto. Il 26enne è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.