Poco meno di 20mila test effettuati, in calo rispetto a ieri, con 203 nuovi casi di positività al Covid-19 anche in questo caso in discesa rispetto a ieri. Torna lo 0 nel conto dei decessi anche se a preoccupare sono i 70 nuovi casi registrati nella provincia di Bari e la risalita degli attualmente positivi che superano quota 2200. I numeri del bollettino epidemiologico regionale giornaliero che fotografano un andamento costante anche se in rialzo rispetto ad una settimana fa. Le provincie più colpite dai nuovi casi, oltre quella di Bari, sono Foggia con 43 e Taranto con 41 mentre segue Lecce con 29 e Brindisi con 17 sino alla BAT che segna un solo nuovo caso di contagio. Salgono di due i ricoveri in area non critica che arrivano a 129 mentre stabili in terapia intensiva dove sono 16 i pazienti ricoverati. Superati i 4milioni di test eseguiti dall’inizio della pandemia. Proseguono nel frattempo le vaccinazioni che in puglia ormai hanno raggiunto l’81% della popolazione con la prima dose ed il 77% di ciclo vaccinale concluso. Sale oltre l’1%, invece, la popolazione già coperta anche dalla cosiddetta dose booster.