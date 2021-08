Serrati controlli dei Carabinieri ad Adelfia con diverse le perquisizioni eseguite dalla locale Stazione. Il bilancio è l’arresto in flagranza di E.V. 31enne di Adelfia che a seguito di una meticolosa perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in 7 grammi di cocaina, 7 grammi di marjuana e 6,5 di hashish oltre che di denaro in contante di presunta provenienza illecita e materiale per confezionare le dosi da rivendere al dettaglio.

I militari dell’Arma avevano notato un andirivieni sospetto dalla casa del giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, e così è stata organizzata, nelle prime ore della mattina, l’attività di perquisizione a cui hanno partecipato anche le unità cinofile dei Carabinieri di Modugno. È stato proprio il cane antidroga a permettere il rinvenimento dello stupefacente occultato in varie parti della camera dell’arrestato.