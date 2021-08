Nell giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante, in diversi interventi hanno denunciato un uomo per maltrattamenti in famiglia e sanzionato un incauto avventore di esercizio commerciale.

Nel quartiere Poggiofranco, in mattinata, gli agenti della volante di zona, dopo numerose segnalazione giunte sul numero d’emergenza 113, sono intervenuti in un noto supermercato per un cliente che ripetutamente si rifiutava di indossare la prevista mascherina di protezione all’interno del locale, nonostante ripreso dal personale e dagli altri avventori; all’uomo, un canosino classe ‘84, è stata così contestata la sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle misure di contenimento COVID-19.

In tarda serata, dopo un segnalazione giunta sul numero d’emergenza 113, i poliziotti della volante di zona sono intervenuti presso un’abitazione privata in zona Stanic, dove un uomo 47enne aveva malmenato la moglie 39enne, costringendola a sottoporsi alle cure del caso in Pronto Soccorso; sul posto gli agenti hanno deferito il responsabile all’Autorità Giudiziaria competente per maltrattamenti in famiglia, applicando alla vittima le tutele previste dal Codice Rosso. La donna, a seguito delle percosse subite, ha riportato lesioni guaribili in sette giorni.