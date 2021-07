Nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modugno, hanno sanzionato amministrativamente un 61enne per esercizio abusivo del commercio in assenza di licenza, vendita in zona prevista da regolamento comunale e occupazione abusiva di suolo pubblico. Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale, i Carabinieri sono intervenuti nella centralissima piazza Plebiscito ove, a riscontro delle segnalazioni pervenute dai cittadini, hanno appurato la presenza di un gazebo allestito per la vendita di gadget e oggetti inneggianti alla Nazionale di calcio.

Gli accertamenti amministrativi condotti a carico del commerciante ambulante hanno portato alla contestazione di diverse violazioni per un valore complessivo di oltre 5000 euro e al contestuale sequestro di numerosi articoli di vendita, sui quali sono in corso le indagini per stabilirne altresì la provenienza e il titolo di detenzione. Sono state sequestrate 71 trombette, 24 bandiere, 6 bombolette gas acustiche, 130 cappellini, 12 maglie, 2 parrucche e 51 fischietti. I controlli per prevenire e reprimere l’abusivismo commerciale andranno avanti in maniera capillare.