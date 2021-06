Continuano serrati i servizi di prevenzione e repressione, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, soprattutto contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata più lunga dell’anno, il solstizio d’estate, i Carabinieri della Compagnia di Bari Centro hanno tratto in arresto, in tre differenti situazioni, 2 giovani, per detenzione di droga ai fini di spaccio e un 43enne per evasione dagli arresti domiciliari.

In particolare, una pattuglia della Stazione di Bari Carrassi, in servizio di “Carabiniere di quartiere”, ha arrestato un 20enne barese, residente nel quartiere Madonnella, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari, transitando nei pressi del campus universitario di via Orabona, hanno notato il giovane a bordo di una Fiat Panda in sosta che, alla vista dei militari, tentava di eludere un possibile controllo. Pertanto, dopo un breve inseguimento, i militari lo hanno fermato e perquisito, rinvenendo e sequestrando 12 dosi di cocaina, occultate nella leva del cambio, e la somma contante di € 50 ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. La seguente perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire e sequestrare una dose da 1 grammo di marijuana occultata nella cappa della cucina. Il PM di turno, quindi, disponeva la traduzione agli arresti domiciliari del giovane, in attesa del rito direttissimo. La sostanza stupefacente, all’esito delle analisi di laboratorio, verrà depositata presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Bari, mentre il denaro sarà versato su libretto giudiziario intestato al F.U.G.. Nel quartiere Japigia, una pattuglia della Stazione di Bari Japigia ha tratto in arresto un 25enne barese, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari, transitando in questa via Eraclide, hanno notato il giovane a bordo di una Opel Corsa che, alla vista dei militari, tentava di eludere un possibile controllo. Pertanto, dopo un breve inseguimento, i militari lo fermavano e perquisivano, rinvenendo e sequestrando 10 dosi di cocaina e la somma contante di € 565 ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. Sottoposto agli arresti domiciliari, il giovane è in attesa del rito direttissimo. Al termine della giornata, un 55enne del quartiere Madonnella, sottoposto agli arresti domiciliari, evadeva per presentarsi presso la Stazione CC di Bari Scalo in via Tanzi. Il pregiudicato, resosi autore di analogo episodio lo scorso 15 giugno, veniva tratto in arresto in flagranza di reato e associato presso la Casa Circondariale di Trani: alla base del gesto la difficile convivenza forzata con i propri congiunti.