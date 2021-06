Alla vista dei carabinieri hanno lanciato mezzo chilo di cocaina dal balcone. Per questo motivo due pregiudicati di Bisceglie di 40 e 24 anni sono stati arrestati in flagranza dai militari per detenzione ai fini di spaccio. Altre due persone i proprietari dell’appartamento dove è stata trovata la droga, sono stati denunciati.

I carabinieri, che da giorni avevano notato un sospetto andirivieni di tossicodipendenti dall’abitazione, poco prima di entrare per un controllo, hanno visto il lancio dell’involucro dal balcone: all’interno c’erano 535 grammi di cocaina.

Durante la perquisizione è stato trovato materiale per il confezionamento dello stupefacente e cellulari. I due proprietari, anche loro già noti alle forze dell’ordine e sopraggiunti a perquisizione in corso, sono stati denunciati in stato di libertà mentre per i due pusher si sono aperte le porte del carcere di Trani.