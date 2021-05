Nasce in Puglia l’Osservatorio Mass Media, Società & Mercato. Un’iniziativa del Centro Studi Comunicare l’Impresa, scuola di management con radici baresi, in partnership con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” di Bari. L’Osservatorio ha come obiettivo investire segmenti e quote sempre più vaste della società pugliese, prevedendo in forma sempre più articolata il suo impulso verso le realtà delle imprese e dei media, ma anche verso ambiti accademici e categorie professionali, arricchendosi di ulteriori servizi e progettualità nel corso del tempo. Un percorso virtuoso dunque, con la direzione scientifica affidata al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari, con la professoressa Letizia Carrera, docente di sociologia e sociologia urbana. L’Osservatorio avrà uno sguardo particolare per la Puglia ed infatti tra le prime attività c’è anche un sondaggio su giovani e lavoro: “La percezione che i giovani laureati hanno delle imprese pugliesi”.

Inoltre è già partito un ciclo di seminari sul tema del “Made in Italy e patrimonio culturale: le contaminazioni possibili” organizzati sulla piattaforma Zoom. Il primo si è tenuto ieri pomeriggio, l’incontro inaugurale della rassegna. Argomento: “Turismo esperienziale e marketing territoriale”. La professoressa Letizia Carrera ha spiegato quali sono i nuovi scenari legati alla nuova identità dei turisti, sempre più simili a viaggiatori in cerca di emozioni, soprattutto nell’era della pandemia, dove il turismo di massa dei grandi centri urbani e culturali ha subito una metamorfosi epocale.

Spazio dunque ad un nuovo modello di turismo che recupera l’autenticità dei territorio, in ogni suo aspetto, anche quello che veniva definito un tempo come “minore”.