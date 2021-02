Nuovo incidente mortale sulle strade pugliesi. In particolare questa mattina, poco dopo le 9, sulla strada provinciale 56 nel barese tra Molfetta e Ruvo di Puglia, è deceduta sul colpo una giovane di 20 anni ruvese mentre altre due persone sono rimaste ferite. Il violento impatto è avvenuto tra un Fiat Punto ed una Golf al termine di una curva. Le cause sono al vaglio della Polizia Locale di Molfetta. In particolare la Punto, che procedeva in direzione Molfetta, dopo lo scontro ha terminato la sua corsa fuori strada nella campagna adiacente.

La 20enne viaggiava su quella vettura in compagnia di un suo coetaneo rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare parecchio per estrarre dalle lamiere i feriti. La giovanissima ragazza, per cui però non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi con le equipe sanitarie del 118 è stata sbalzata invece fuori dall’abitacolo.

Il conducente della Punto, così come il conducente dell’altra auto rimasta coinvolta nell’incidente stradale, sono stati condotti in ospedale tra Bari e Molfetta e non sarebbero in gravi condizioni. La strada provinciale 56 è stata completamente chiusa al traffico diverse ore per permettere i rilievi alla Polizia Locale che dovranno ora chiarire la dinamica di una nuova tragedia della strada.

«Notizie come questa fanno male – ha commentato il Primo Cittadino della Città di Molfetta Tommaso Minervini – La morte di una persona giovane è sempre una sconfitta. Il primo pensiero è per l’interruzione del suo progetto di vita, per i suoi genitori, per i parenti, per i suoi affetti. Una vita che si spegne troppo presto è un dolore per tutti».