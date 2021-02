I Carabinieri della Sezione Operativa di Molfetta, la scorsa, notte hanno arrestato tre cittadini georgiani, per furto aggravato.

Erano diverse settimane che si stavano verificando furti all’interno di cantine e garage, da dove venivano spesso rubate taniche di olio, attrezzi da lavoro, biciclette e tutto ciò che i ladri trovavano e potevano rivendere. Al fine di frenare il fenomeno, la Sezione Operativa di Molfetta ha svolto servizi mirati, attenzionando soggetti e macchine sospette. Grazie a questi servizi, durante la notte scorsa, i militari hanno individuato tre uomini di nazionalità georgiana, di età compresa tra i 25 e i 36 anni, che potevano essere gli autori dei furti. L’intuizione si è rivelata giusta.

Infatti, è stato avviato un servizio di osservazione e pedinamento a carico di tre individui, riconosciuti dai militari e già gravati da numerosissimi precedenti penali per reati predatori. Alle 21:00, a Molfetta è iniziato il pedinamento, fino a raggiungere il comune di Valenzano, dove i sospettati parcheggiavano la loro autovettura in strada comunale Pesca Canneto. I tre georgiani, si sono addentrati quindi in un complesso residenziale dell’adiacente C.so Italia. I militari hanno pazientemente atteso. E l’attesa non è stata vana. Infatti, i tre, dopo circa 3 ore, sono stati notati mentre ritornavano in macchina con due trolley e delle buste in nylon e oggetti vari che caricavano a più riprese nel cofano e sui sedili posteriori del veicolo. Vi salivano a bordo e si allontanavo verso la piazzetta Giulio Cesare, dove parcheggiavano, nella parte più buia, tra le auto in sosta. Alle ore 05:00 circa, i ladri, accertatisi di non essere seguiti, hanno deciso di rientrare a Molfetta. Appena ripartiti, dopo poche centinaia di metri, i militari sono intervenuti, bloccando l’autovettura. Perquisiti, i tre uomini sono stati trovati in possesso di svariato materiale per un valore complessivo di circa 7.000,00 euro e condotti in caserma dove tutto il materiale rinvenuto è stato inventariato. Da una targhetta di uno dei trolley utilizzati per il furto, si è risaliti a uno dei derubati. Da lì è stato semplice risalire a tutti i cittadini della zona che avevano subito furti o tentativi di furto durante la notte. I tre malviventi sono stati quindi arrestati e tradotti presso la casa circondariale di Bari a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.