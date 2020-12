Con altri 59 “nuovi ingressi” nelle terapie intensive, la Puglia per il terzo giorno consecutivo è la Regione con il maggior numero di pazienti Covid trasferiti nelle rianimazioni per l’aggravarsi delle loro condizioni. Oggi in tutta Italia i ricoveri nelle Intensive sono stati 216 e oltre il 25% di questi ha riguardato la Puglia che nelle rianimazioni conta complessivamente 172 pazienti.

Secondo il nuovo rapporto della fondazione Gimbe nella settimana tra il 16 e 22 dicembre, rispetto a sette giorni prima, in Puglia sono aumentati i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti: sono stati 1.323, oltre la media italiana di 1.004. Nella stessa settimana presa in esame, l’incremento dei contagi è stato pari al 10,2%, in riduzione rispetto a sette giorni prima, ma quasi il doppio rispetto all’aumento medio italiano pari a +5,7%. Inoltre, il rapporto positivi/tamponi è stato del 29,9%, indicatore anche questo in miglioramento ma superiore alla media nazionale del 22,9%. Infine, nello stesso periodo di riferimento, il 37% dei posti letto di terapia intensiva è occupato da pazienti Covid, oltre la soglia di allerta del 30%.