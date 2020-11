Non aveva saldato il debito di 40 euro per l’acquisto di marijuana, cosi il pusher gli ha prima richiesto una somma superiore e poi ricevuto il rifiuto ha dato fuoco alla moto della vittima. E’ accaduto lo scorso ottobre nel quartiere Carrassi di Bari dove gli agenti di Polizia hanno tratto in arresto un giovane di 28 anni con precedenti penali per diversi reati.

L’indagine è nata dopo la denuncia sporta dalla vittima che ha raccontato agli inquirenti di aver contratto con il 28enne un debito di 40 euro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Dopo alcuni giorni lo spacciatore avrebbe richiesto la somma di 150 euro per saldare il debito e una volta ricevuto il rifiuto dal debitore ha deciso di vendicarsi incendiando il suo ciclomotore parcheggiato nei pressi dell’abitazione. L’incendio ha danneggiato anche altri veicoli presenti in zona e la facciata del palazzo.

Il 28enne, accusato di estorsione e spaccio, è stato rinchiuso nel carcere di Bari.