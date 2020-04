Un 40enne di Molfetta è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, in auto nella zona del centro storico nonostante le restrizioni per l’emergenza Coronavirus, alla vista dei militari ha effettuato una repentina inversione di marcia: manovra ritenuta non plausibile anche a causa della totale assenza di traffico veicolare.

Insospettiti dalla circostanza, quindi, i carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo all’interno del box auto che l’uomo aveva raggiunto subito dopo la brusca manovra. Durante la verifica, all’interno di un secchio, i militari hanno rinvenuto due buste contenenti rispettivamente 75 grammi di marijuana e 5 grammi di cocaina. E poi vario materiale per il taglio della droga, per il confezionamento della stessa e bilancini di precisione per la preparazione delle dosi da spacciare.

Per il pusher, così, si sono così aperte le porte del carcere di Trani.