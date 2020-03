Tempo di lettura: 2 minuti

In questi ultimi giorni molteplici sono state le violazioni ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale rilevate dai Carabinieri nei servizi di controllo del territorio nella città di Bari e Provincia Bat.

Numerose le persone trovate in gruppi da due a più unità, all’interno di circoli, alcuni intenti a giocare a carte, altre ancora in giro anche da sole, senza giustificato motivo. Tra queste alcuni giovanissimi che aspettavano l’apertura di un bar, altri che rientravano o stavano andando a casa di amici.

Nel dettaglio, a Bari, un senegalese è stato denunciato dai militari impegnati nei servizi “Strade Sicure”, in Piazza Umberto, per tentato furto di un telefono cellulare ai danni di un passante; una 47enne ed un 52enne residenti in provincia, sono stati denunciati per furto di generi alimentari, per un valore di circa 70 euro, consumato all’interno di un supermercato al centro commerciale di Santa Caterina.

Ad Alberobello un 45enne ed un 54enne sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, a bordo di un’autovettura, sono stati fermati e controllati da una pattuglia di militari della Stazione locale in viale Putignano e trovati in possesso di due panetti di hashish del peso di 200 grammi, nascosti nel bagagliaio. Su disposizione della competente A.G. i due sono finiti agli arresti domiciliari.

Nella Provincia Bat è stato deferito in stato di libertà un farmacista per violazione dell’art.501 bis “Manovre speculative su merci”. I militari operanti, a seguito di una segnalazione pervenuta da un cittadino, hanno verificato che nei giorni scorsi la farmacia in questione aveva venduto allo stesso cittadino una mascherina FFP.3 ad un prezzo maggiorato del 53% e 3 mascherine modello chirurgico monouso al prezzo maggiorato del 8.600%.

Intanto continuano i controlli su tutto il territorio della sesta provincia. Nell’ultima settimana sono state controllate quasi 5 mila persone, oltre 500 le denunce. Controlli anche per 1900 esercizi commerciali: 17 i titolari denunciati, 10 quelli sanzioni amministrativamente.