Nel pomeriggio di ieri, un giovane del luogo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Turi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 32enne già da alcuni giorni era finito sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri per i suoi movimenti sospetti. Al momento ritenuto più opportuno, gli operanti hanno fermato il ragazzo in via Palombaro per sottoporlo ad un controllo. Il giovane, alla vista dei militari, ha cercato di disfarsi di 14 involucri contenenti cocaina, per un peso di 6,5 grammi, che sono stati subito recuperati. Sottoposto a perquisizione personale è stato inoltre trovato in possesso della somma di 30,00 euro in contanti, ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio, mentre altri 3,5 grammi di marijuana sono stati rinvenuti a seguito di una perquisizione eseguita presso la sua abitazione. La droga ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Il 32enne, su disposizione della competente A.G., si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.