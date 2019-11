Auto investe pedone sulla statale 172: muore 62enne

Un uomo di 62 anni, Antonio Masciullo, è morto investito da una Volkswagen Lupo mentre camminava sulla statale 172, a 4 chilometri da Alberobello, suo paese d’origine. L’auto, guidata da un 35enne del posto, viaggiava in direzione Putignano, intorno alle 21 di ieri sera, martedì 5 novembre. Il conducente si è fermato a prestare soccorso dopo l’impatto, insieme ad altri automobilisti, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare e il 118 ha potuto solo constatare il decesso. I carabinieri indagano sulla dinamica del sinistro: la strada intanto è rimasta chiusa per circa due ore.