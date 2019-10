Operazioni antidroga nel centro di Bari: arrestati 3 pusher

Ieri sera, in Bari San Giorgio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro hanno arrestato M.E. 33enne di origine albanese, trovato in possesso di kg. 5,5 di marijuana, occultata all’interno di un’autovettura che lo stesso aveva preso a noleggio. Il 33enne, su disposizione della competente A.G., è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bari.

Nel quartiere Madonnella, invece, gli stessi militari del Nucleo Operativo, in due diverse circostanze, hanno arrestato in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti:

– C.F. 22enne, sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana ad un acquirente. L’immediata perquisizione ha consentito di rinvenire all’interno di una cabina Enel, ubicata nei pressi di dov’è avvenuto lo scambio, ulteriori 15 dosi della stessa sostanza di quella ceduta, nonché la somma di 150,00 euro ritenuta il provento dello spaccio;

– T.G. 31enne, mentre cedeva una bustina contenente 0,5 grammi di cocaina ad un acquirente. La contestuale perquisizione personale e locale consentiva di rinvenire in un bidone della spazzatura, ubicato nei pressi, altri 6 dosi di cocaina per un peso complessivo di 2,5 grammi.

Per entrambi la competente A.G. ha disposto gli arresti domiciliari. I due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.