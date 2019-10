Alessandro Nigro Imperiale miglior Sommelier di Puglia 2019

E’ il 28enne Alessandro Nigro Imperiale della Delegazione AIS Foggia il miglior Sommelier di Puglia 2019, il concorso che ha visto 10 sommelier, provenienti dalle delegazioni pugliesi dell’Associazione Italiana Sommelier, sfidarsi nel suggestivo scenario del Teatro Margherita di Bari.

Diverse le prove affrontate, dalla compilazione di un questionario alla degustazione organolettica scritta di due vini anonimi. Ma è nella finale a quattro con prove pratiche di servizio e di comunicazione del vino che Alessandro Nigro Imperiale ha avuto la meglio su Simone Botega della delegazione Bari, Luisa Dicuonzo della Delegazione BAT Sveva e Giuseppe Caragnano della Delegazione Taranto. Sommelier da competizione tutti provenienti da delegazioni differenti, segno tangibile dell’impegno dell’Associazione a livello regionale nella divulgazione della cultura del vino.

Una terza edizione che, oltre a rappresentare un tassello importante per la valorizzazione della professione del sommelier, apre al vincitore le porte del concorso Miglior Sommelier d’Italia, in programma a Verona il prossimo novembre in occasione del Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier.