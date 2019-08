In bicicletta sulla SP88 nonostante l’obbligo di non allontanarsi da Bitonto: arrestato 23enne

I Carabinieri della Stazione di Bitonto, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Giovinazzo, hanno arrestato un pregiudicato bitontino, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel Comune di residenza, mentre, a bordo di una bicicletta, circolava sulla SP 88, nel Comune di Giovinazzo.

Il 23enne, in violazione della prescrizione prevista dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale che prevede, fra le altre, l’obbligo di non allontanarsi dal Comune di residenza, Bitonto, si trovava invece a Giovinazzo, lungo la SP88 a bordo della propria bicicletta. Fermato dopo un breve inseguimento e ascoltate le inutili giustificazioni addotte ai militari operanti, il giovane su disposizione della competente A.g., veniva condotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.