Scippi e furti nel centro di Bari: denunciate 4 persone

Dopo aver portato a termine due diverse attività d’indagine, la Polizia di Stato di Bari ha denunciato quattro persone ritenute responsabili di scippo e furto. Il primo episodio risale al 20 agosto, quando in via San Lorenzo un uomo ha strappato una collana in oro indossata da una donna e si è dato alla fuga. L’immediato intervento della Polizia ha consentito di acquisire tutte le informazioni utili ad avere un “identikit” del malvivente, rintracciato poco dopo dagli stessi agenti. Si tratta di un barese di 55 anni.

Il 21 agosto, invece, tre cittadini georgiani sono stati presi dopo aver rubato alcuni capi d’abbigliamento, scarpe e prodotti sanitari da due negozi di corso Cavour. La refurtiva, recuperata dalla Polizia, è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre le tre persone sono state indagate in stato di libertà.