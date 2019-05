Market della droga a San Pasquale: arrestati due pusher

Tre pusher, in due diverse operazioni, sono stati arrestati nelle ultime ore dai carabinieri di Bari. I primi due arresti sono avvenuti nel quartiere San Pasquale, dove un 52enne barese e un 33enne di Castellana Grotte sono stati sorpresi in uno scantinato dove avevano allestito un vero e proprio supermarket della droga. Nel corso di una perquisizione, infatti, addosso a uno dei due arrestati sono state rinvenute 5 dosi di cocaina mentre, nello scantinato, i militari hanno scovato 70 bustine di hashish e 50 bustine di marijuana, per un peso complessivo di oltre 200 grammi, tre bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. In più, due palle da tennis forate al cui interno erano custoditi due telefoni cellulari e due dosi di hashish dal peso complessivo lordo di 10 grammi.

Il terzo soggetto a finire in manette, invece, è stato un 24enne residente al Libertà. Il ragazzo, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish dal peso 77 grammi, tre dosi dello stesso tipo di droga, sei dosi di cocaina, una bustina di marijuana, un bilancino e tutto l’occorrente per il confezionamento della droga. I tre arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.