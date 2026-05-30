Tragedia a Bari, dove, intorno alle 8 del mattino, in viale Europa, in prossimità degli uffici del Giudice di Pace, nel quartiere San Paolo, un uomo di 83 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada. Alla guida dell’auto, che viaggiava probabilmente ad una velocità sostenuta e aveva il semaforo verde in quel momento, un ragazzo che si è subito fermato. Nonostante i soccorsi immediati del 118, il pedone, è deceduto presso la struttura ospedaliera. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro ed accertamenti. È stato sequestrato il veicolo coinvolto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo quanto raccontato da un testimone, la vittima avrebbe parcheggiato la propria auto vicino l’abitazione del figlio e stava per raggiungere la fermata dell’autobus per andare in centro.