Questo pomeriggio il sindaco di Bari Vito Leccese ha ricevuto a Palazzo di Città il Vice Ambasciatore e Capo dell’Ufficio Economico dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, Benjamin Hanna, accompagnato dal console onorario di Germania a Bari, Vincenzo Chionna.

L’incontro, svoltosi in un clima cordiale e collaborativo, è stato occasione per un confronto sui rapporti istituzionali ed economici tra Bari e la Germania, con particolare attenzione alle opportunità di cooperazione internazionale e ai possibili percorsi di gemellaggio con città tedesche.

Nel corso della visita il sindaco ha illustrato alcune delle principali trasformazioni urbane e progettualità strategiche che stanno interessando Bari, soffermandosi sul ruolo della città come ponte naturale nel Mediterraneo e polo attrattivo per investimenti, innovazione e relazioni internazionali.

“È sempre importante rafforzare il dialogo tra comunità e istituzioni europee – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese -. Bari vuole continuare a costruire relazioni internazionali capaci di generare opportunità culturali, economiche, turistiche e sociali per il territorio”.

Il dott. Benjamin Hanna ricopre dal 2024 l’incarico di Vice Capo Missione e Capo dell’Ufficio Affari Economici dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia.