Sarebbero stati pronti ad organizzare una corsa clandestina con pericolose manovre nella zona periferica di Mungivacca, quartiere di Bari. Sono stati sanzionati e fermati dagli agenti di Polizia Locale assieme a funzionari della Motorizzazione Civile, dieci motociclisti tra cui anche un minorenne, affidato ai genitori. Per lui la multa con fermo amministrativo del motociclo di 60 giorni con l’accusa di aver violato il Codice della Strada poiché impegnato in manovre ritenute pericolose per sé e per la pubblica sicurezza.

Ma i controlli a tappeto avvenuti tra venerdì 22 e sabato 23 maggio hanno riguardato anche i mezzi pesanti e la micromobilità. Per quanto concerne i primi, sono state registrate 20 violazioni su 25 veicoli controllati: tra queste una sospensione di patente per tachigrafo digitale non a norma o non funzionante e 15 sanzioni per mancata osservanza dei tempi di guida e riposo previsti dal Codice Stradale.

Per la micromobilità elettrica, invece, ben 13 mezzi sono risultati non in regola su 15 fermati e sottoposti a controlli: un ciclomotore alterato nelle caratteristiche costruttive, due biciclette a pedalata assistita modificate, motocicli con silenziatori non omologati, ma anche monopattini elettrici privi del “targhino”, divenuto obbligatorio lo scorso 16 maggio dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

Damiana Civita