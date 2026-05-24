Sono nella fase conclusiva, con un avanzamento in anticipo rispetto al cronoprogramma, i lavori del primo stralcio della fognatura pluviale a Carbonara, un progetto che prevede la realizzazione di una rete di drenaggio per la gestione delle acque meteoriche nell’area compresa tra Ceglie e Carbonara, tra Lama Picone e Lama Valenzano.

Il punto è stato fatto ieri nel corso di un sopralluogo dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi sul cantiere di via Vaccarella, insieme alla presidente del Municipio IV Maria Grazia Addabbo, ad alcuni consiglieri municipali e comunali, all’impresa esecutrice dei lavori e al comitato cittadino di Carbonara.

Durante l’incontro sono state illustrate le ultime lavorazioni effettuate e il funzionamento delle nuove griglie realizzate all’imbocco di via Ugo Foscolo, un sistema di captazione delle acque con pozzetti e caditoie pensate per intercettare parte dell’acqua piovana che scende verso il centro abitato e ridurre i rischi per la piazza di Carbonara.

“Abbiamo verificato le ultime lavorazioni del cantiere di via Vaccarella e incontrato i cittadini – commenta Domenico Scaramuzzi -. Si tratta di un intervento importante, che consente di ridurre i rischi in vista del completamento del progetto complessivo. La soluzione strutturale arriverà con gli altri sbarramenti previsti dal prossimo lotto di lavori. In questi mesi abbiamo accelerato il più possibile: il cantiere di via Vaccarella è sostanzialmente concluso, mentre l’intervento sulla piazza di Carbonara è in fase finale, con l’avvio a breve dell’ultimo tratto. Il nostro impegno, insieme al sindaco, è portare avanti anche il nuovo lotto già finanziato dalla Regione Puglia, indispensabile per dare una risposta strutturale all’abitato di Ceglie e di Carbonara. Questi lavori sono anche il risultato della determinazione dei cittadini, che da anni tengono alta l’attenzione su questa criticità e che voglio ringraziare”.

Il progetto complessivo dell’opera, del valore complessivo di 4 milioni di euro, diviso in due stralci, interessa una superficie complessiva di estensione pari a 3.92 chilometri quadrati, con una lunghezza complessiva delle canalizzazioni di 9.610 metri.

Il secondo stralcio prevede la prosecuzione della condotta pluviale, dalla rotatoria di Carbonara fino a Ceglie. Per questo intervento il Comune ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Puglia di 1.5 milioni di euro, programmato per il 2027.

Per completare l’opera, sarà necessario anticipare queste risorse al 2026. Per questa ragione, nel corso del sopralluogo, l’assessore Scaramuzzi e i consiglieri presenti hanno proposto di presentare un ordine del giorno congiunto in Consiglio comunale finalizzato a chiedere alla Regione Puglia l’anticipo del finanziamento.