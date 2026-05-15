L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro esprime profondo cordoglio per la scomparsa della Prof.ssa Monica Montefalcone e dei dottori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino dell’Università degli Studi di Genova, nonché di Giorgia Sommacal e Gianluca Benedetti, venuti a mancare nelle acque delle Maldive in circostanze ancora da chiarire.

L’Ateneo ricorda con particolare commozione la dott.ssa Muriel Oddenino, già borsista presso UniBa, e la prof.ssa Monica Montefalcone, coinvolta in diversi progetti di ricerca, e si stringe attorno alle famiglie delle vittime, all’Università di Genova e a tutte le colleghe e i colleghi colpiti da questo grave lutto.