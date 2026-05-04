Bari e la Romania sono più vicine: il sindaco Vito Leccese ha incontrato a Palazzo della Città l’Ambasciatrice Gabriela Dancău, accompagnata dalla Console generale Ioana Gheorghias, con l’obiettivo di avviare un percorso di cooperazione tra cultura e innovazione.

Un incontro istituzionale che, a partire da un evento culturale in programma in serata al Teatro Petruzzelli, si traduce in un’importante occasione per rafforzare le relazioni tra Bari e Cluj-Napoca, ponendo le basi per una collaborazione strategica nei settori dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo economico.

La visita, infatti, precede la rappresentazione serale al politeama barese, dove l’Opera Nazionale Romena di Cluj-Napoca porterà in scena il balletto “Romeo e Giulietta” di Sergej Prokof’ev. L’evento, inserito nel programma dell’Anno Culturale Romania-Italia 2026, si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e del Presidente della Romania, Nicușor Dan.

“È per noi motivo di grande soddisfazione accogliere l’Ambasciatrice Dancău in una giornata così significativa per la città – ha dichiarato il Sindaco Leccese –. La presenza a Bari dell’eccellenza artistica di Cluj-Napoca rappresenta un evento unico e conferma il valore della cultura quale strumento privilegiato di dialogo tra istituzioni e territori. A partire da questo appuntamento, intendiamo promuovere un percorso strutturato di cooperazione che favorisca scambi concreti nei campi della tecnologia, dell’università e dell’innovazione, ambiti nei quali Cluj costituisce un riferimento di rilievo internazionale”.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà condivisa di avviare una collaborazione formale con la città di Cluj-Napoca, definita la “Silicon Valley” della Romania e riconosciuta a livello europeo come uno dei principali hub dell’innovazione tecnologica e della ricerca, nonché centro di eccellenza universitaria e culturale. Le analogie con il tessuto dinamico e in crescita della città di Bari rendono particolarmente promettente lo sviluppo di sinergie in ambiti strategici quali l’innovazione digitale, la formazione avanzata e il turismo di qualità.

L’Ambasciatrice Dancău ha sottolineato il valore delle relazioni culturali quale fondamento di una cooperazione più ampia: “La collaborazione tra il Teatro Petruzzelli e l’Opera Nazionale Romena di Cluj-Napoca rappresenta un’opportunità significativa per avviare un dialogo stabile e duraturo tra le due comunità. I nostri teatri, espressione di eccellenza artistica e rigore, possono oggi farsi promotori di un percorso condiviso di crescita che coinvolga ulteriori settori produttivi”.