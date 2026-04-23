In occasione delle prossime festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive comunica l’apertura straordinaria di tre mercati cittadini.

Sabato 25 aprile sarà aperto il mercato settimanale del sabato, a Poggiofranco, in via Madre Teresa di Calcutta, venerdì 1° maggio il mercato settimanale del venerdì, al San Paolo, in via De Ribera e martedì 2 giugno il mercato settimanale di Carbonara, ìn via Vaccarella.

I mercati si svolgeranno dalle ore 8 alle 14, secondo le consuete modalità organizzative.

“Quello dei mercatali è un lavoro difficile, perché dipende molto anche dalle condizioni climatiche, e in questi primi mesi dell’anno le giornate di pioggia sono state numerose, con inevitabili ripercussioni sull’attività degli operatori – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Pietro Petruzzelli – Per questo abbiamo autorizzato l’apertura straordinaria di tre mercati, accogliendo la richiesta delle organizzazioni di categoria e offrendo un sostegno concreto a un comparto importante dell’economia cittadina. Invito i cittadini a frequentare questi mercati, perché rappresentano non solo un’opportunità di acquisto conveniente e di qualità, ma anche luoghi di fiducia, relazione e comunità. C’è il venditore di fiducia, c’è una dimensione di prossimità che rende i mercati un presidio economico e sociale importante per i quartieri. Scegliere di acquistare nei mercati significa sostenere il lavoro degli operatori e valorizzare una parte viva della città”.