È stato inaugurato oggi il nuovo parcheggio a San Cataldo, realizzato nell’area della Fiera del Levante, in via Adriatico. All’apertura della nuova area, situata tra l’ex CTO e l’ingresso monumentale della Fiera, hanno partecipato il sindaco Vito Leccese, che per l’occasione ha fatto il punto sulle manutenzioni, l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia, i rappresentanti della Fiera del Levante e del comitato dei residenti di San Cataldo.

L’area, estesa per circa 6.000 metri quadrati, mette a disposizione 160 posti auto. Lo spazio è stato concesso in comodato d’uso gratuito dalla Fiera del Levante al Comune di Bari che ha curato gli interventi necessari alla sua fruizione pubblica.

I lavori hanno riguardato la riqualificazione e la pulizia dell’area, il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, la definizione degli spazi di sosta, il nuovo allaccio alla rete elettrica, il montaggio della torre faro e la manutenzione delle corsie.

Per migliorare l’accessibilità, è stato realizzato un nuovo varco su via Adriatico, con ampliamento dell’ingresso per facilitare le manovre di accesso e l’uscita dei veicoli. È stata inoltre prevista la realizzazione di uno scivolo per persone con disabilità in corrispondenza dell’accesso al parcheggio.

La realizzazione dell’area parcheggio rientra nel progetto “Masterplan della viabilità della Fiera del Levante” che ammonta a circa 20 milioni di euro e che migliorerà l’accessibilità al quartiere fieristico. Nelle more della realizzazione completa del progetto, sono state realizzate le opere provvisorie.

L’apertura del parcheggio rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sosta del quartiere. Con questo intervento l’amministrazione offre un nuovo servizio ai residenti e a quanti frequentano la zona, contribuendo a migliorare la fruizione complessiva del quartiere San Cataldo in una fase di trasformazione urbana. Il parcheggio sarà sempre aperto e gratuito.

In occasione dell’apertura dell’area, come anticipato, il sindaco ha fatto il punto sullo stato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in città.

“Dopo Santo Spirito e San Girolamo, anche a San Cataldo mettiamo a disposizione un nuovo grande parcheggio grazie a un accordo di collaborazione – ha detto il sindaco Vito Leccese – Come abbiamo indicato nel programma di governo, non vogliamo sottrarre posti auto ai residenti, ma accompagnare i processi di trasformazione urbana con soluzioni concrete. Questo intervento rappresenta una risposta alle esigenze del quartiere, diventato sempre più attrattivo. Una nuova dimensione che, però, determina un problema per i residenti, legata alla penuria di posti auto. L’ultimazione del Parco del Faro e la sistemazione a parcheggio di quest’area rientrano in un progetto più ampio di valorizzazione dell’intera area della Fiera del Levante e contribuiranno a dare respiro al quartiere.

Sappiamo che i vuoti urbani all’interno della città sono sempre più limitati. Allo stesso tempo, stiamo vivendo una fase complessa, caratterizzata da una forte concentrazione di cantieri legati agli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal BRT ai cantieri di AQP ed Enel.

Questa congiuntura ha inevitabilmente inciso sulla capacità di garantire con continuità gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, perché gran parte della struttura tecnica e amministrativa è impegnata nel completamento delle opere in corso. Proprio per questo, nei giorni scorsi abbiamo approvato come Giunta il rendiconto di gestione, che prevede un avanzo di amministrazione libero di 33 milioni di euro: entro fine luglio procederemo alla riallocazione di queste risorse e chiederò al Consiglio comunale di destinarne almeno il 50% al piano straordinario di manutenzioni.

La città ha bisogno non solo di aprire nuove prospettive ma anche di cura e manutenzione. Per la prima volta sarà destinata una somma rilevante, pari a circa 16 milioni di euro, agli interventi di manutenzioni”.

“Attraverso il comodato d’uso la Fiera del Levante ci ha concesso l’utilizzo triennale, rinnovabile, di quest’area parcheggio in disuso che abbiamo ripulito e riqualificato per renderla immediatamente fruibile – spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi – In questa prima fase, condivisa con le associazioni dei residenti, abbiamo scelto di lasciare il parcheggio completamente gratuito e di monitorarne l’utilizzo nelle prossime settimane, per valutarne al meglio la gestione futura. Si tratta di una soluzione temporanea ma concreta: non abbiamo realizzato opere definitive perché l’area è interessata dal più ampio progetto di riorganizzazione della viabilità di accesso alla Fiera del Levante, un intervento da 20 milioni di euro che coinvolge Regione Puglia, Comune di Bari e ente Fiera e che prevede anche la riqualificazione complessiva di questo parcheggio. Nel frattempo, abbiamo deciso di restituire subito questo spazio alla città, mettendo a disposizione circa 160 posti auto a servizio del quartiere”.