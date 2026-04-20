I carabinieri della Compagnia di Modugno hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone, con età compresa tra i 29 e i 50 anni, tutte originarie della provincia di Foggia, indagate per concorso in riciclaggio. Il provvedimento è il frutto di una articolata attività investigativa avviata dopo l’arresto in flagranza di tre persone avvenuto il 13 novembre scorso all’interno di un box di un’autorimessa di Modugno.

In quell’occasione i militari della Sezione Radiomobile avevano sorpreso i soggetti mentre trasbordavano numerosi componenti di autovetture provento di furto in diverse province pugliesi: 24 motori, 20 treni di pneumatici completi di cerchi, 15 avantreni e varie parti di carrozzeria e gruppi ottici. Alla vista delle pattuglie i quattro odierni arrestati erano riusciti a darsi alla fuga, mentre i tre complici venivano bloccati durante il carico del materiale su un autoarticolato con targa greca, presumibilmente destinato al trasferimento all’estero.

Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, attraverso l’analisi degli impianti di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire il modus operandi del gruppo e di identificare i responsabili. È emerso che gli indagati operavano con cadenza settimanale, ogni mercoledì, nel periodo compreso tra settembre e novembre 2025, recandosi sistematicamente presso il sito individuato per effettuare meticolose operazioni di selezione, raccolta e stoccaggio del materiale, secondo modalità ripetitive e accuratamente pianificate per ridurre al minimo il rischio di individuazione. I pezzi venivano poi destinati a un garage nella loro disponibilità, utilizzato come base di appoggio e punto di accumulo, oppure caricati direttamente su autoarticolati per essere trasferiti verso ulteriori destinazioni.

Fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, la posizione dei quattro indagati è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.