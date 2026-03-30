Mentre la città si prepara alla Santa Pasqua, c’è chi quella festa la trascorre in un letto d’ospedale. E chi fa fatica, semplicemente, ad arrivare a fine mese. È per loro che l’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci” ha organizzato due giornate di solidarietà concreta, il 1° e il 2 aprile, nel cuore della Settimana Santa.

Il 1° aprile alle ore 10.30, l’Associazione sarà nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giacomo di Monopoli, diretto dal dott. Ignazio Lofù, per consegnare le uova di cioccolato ai piccoli pazienti ricoverati. All’iniziativa prenderà parte la Presidente dell’Associazione, dott.ssa Miriam Colucci. Un gesto semplice, capace di portare un momento di luce in giorni difficili per i bambini e le loro famiglie.

Il 2 aprile, alle ore 10.30, nella sede dell’Associazione di Viale delle Rimembranze 52-54, la solidarietà si allarga alla città: saranno distribuiti uova di cioccolato ai bambini più in difficoltà e oltre 100 pacchi dono per le famiglie in estremo bisogno, riservati esclusivamente a chi è in possesso del buono rilasciato dall’Associazione. All’appuntamento sarà presente il Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, Presidente onorario dell’Associazione, che da sempre accompagna di persona ogni gesto di vicinanza verso i più fragili. La sua presenza è la testimonianza concreta con cui tiene viva, ogni giorno, la memoria di sua figlia Lilly (1973–2019), alla cui nobile memoria l’Associazione è dedicata.

L’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci” opera tutto l’anno a Monopoli con iniziative di solidarietà, prevenzione sanitaria gratuita e sostegno alle famiglie in difficoltà.