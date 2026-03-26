I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Bari, nell’ambito di una verifica igienico-sanitaria eseguita presso un locale ambulatorio di medicina estetica, hanno proceduto al sequestro amministrativo di un ingente quantitativo di dispositivi medici non conformi.

In particolare, sono stati rinvenuti 101 dispositivi medici (filler e tossina botulinica) privi di istruzioni e avvertenze in lingua italiana, in violazione della normativa vigente. La verifica ha inoltre permesso di riscontrare la presenza di 61 confezioni scadute di validità e 6 dispositivi conservati in modo inadeguato.

L’operazione si è conclusa con il sequestro di materiale per un valore di circa 150.000 euro e la contestazione di violazioni amministrative per un ammontare complessivo pari a circa 146.000 euro.