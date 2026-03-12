È stato inaugurato questo pomeriggio, alla presenza dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e di alcuni consiglieri del Municipio IV, l’impianto di pubblica illuminazione realizzato a servizio della piazzetta compresa tra via Genova e via Pantanelli, a Carbonara.

Nell’area attrezzata a verde, che dispone di uno spazio ludico per i più piccoli, è stato infatti installato un impianto costituito da 6 pali dell’altezza di 6 metri con armature che montano lampade da 60 watt e 3000 gradi kelvin e verniciatura alle nebbie saline, completo di alimentatore e modulo di telecontrollo. A breve la piazzetta sarà dotata anche di un impianto di videosorveglianza che migliori dal percezione di sicurezza delle persone che la frequentano.