L’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che è stato riaperto il parcheggio in corso Mazzini, adiacente al parco intitolato a Maria Maugeri, al termine degli interventi di pulizia e riqualificazione dell’area che hanno riguardato la scarifica e il rifacimento complessivo del manto di asfalto e degli stalli – 111, oltre a tre posti riservati a persone con disabilità -, il posizionamento di nuovi corpi illuminanti a led e l’installazione di una telecamera di videsorveglianza per aumentare il livello di sicurezza dell’area.

Nei prossimi giorni il sindaco adotterà un’ordinanza che vieterà l’ingresso e lo stazionamento di camper, roulotte e caravan al fine di evitare utilizzi impropri di questo spazio pubblico interessato in passato da fenomeni di degrado. L’obiettivo è restituire questo parcheggio ai residenti e alla collettività, affinché possa essere utilizzato correttamente contribuendo ad alleggerire il traffico in questa zona della città.

«Come promesso, il parcheggio di corso Mazzini è nuovamente a disposizione dei cittadini – commenta Domenico Scaramuzzi – dopo un intervento di pulizia approfondita e di manutenzione straordinaria nel corso del quale sono stati realizzati anche un sistema di illuminazione serale ben più efficace e un circuito di videosorveglianza a tutela della sicurezza degli utenti.

Corso Mazzini è al centro del progetto di riqualificazione della sosta e dello spazio pubblico del quartiere Libertà: questo intervento si inserisce infatti in una strategia più ampia che comprende gli oltre 850 posti auto previsti nell’area di via Tommaso Fiore, destinata a park&ride, nonché ulteriori interventi nelle strade limitrofe, con l’obiettivo di ridurre la sosta selvaggia e restituire corso Mazzini ai pedoni, valorizzando gli alberi secolari presenti e rendendo la strada più vivibile e sicura. Stiamo inoltre lavorando per aprire nelle ore pomeridiane e notturne il parcheggio a servizio del mercato di corso Mazzini, che oggi chiude alle 14, così da mettere a disposizione dei residenti ulteriori posti auto, gratuiti nelle ore serali e notturne».

Si ricorda che la riqualificazione del parcheggio di corso Mazzini è stata eseguita nell’ambito del primo contratto attuativo dell’accordo quadro triennale per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree di sosta che consentirà di effettuare interventi di manutenzione di strade e marciapiedi per un totale da quadro economico di 7 milioni 350 mila euro su tutto il territorio cittadino, con 1 milione 970 mila euro per il Municipio I, 1 milione 870mila per il Municipio II, 1 milione 170mila euro ciascuno per i Municipi III, IV e V.