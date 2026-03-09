I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Bari hanno tratto in arresto un 26enne, italiano, per i reati di fuga e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’episodio, è avvenuto questa notte, quando una pattuglia del Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, ha intimato l’alt al conducente di un’autovettura. Quest’ultimo, al fine di sottrarsi al controllo, non ottemperava a quanto indicato dai militari dandosi a precipitosa fuga, prima di essere definitamente raggiunto nonostante anche avesse colpito i mezzi militari nel tentativo di scappare. Rinvenute nell’autovettura tre dosi di cocaina. In corso gli ulteriori accertamenti.