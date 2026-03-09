Domenica 8 marzo l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, è stato aperto per una giornata straordinaria dedicata alla salute delle donne nell’ambito del piano di abbattimento delle liste di attesa. Nel corso della giornata sono stati effettuati interventi chirurgici ginecologici programmati e prestazioni diagnostiche dedicate: 20 pazienti sono state sottoposte a TAC e 40 a mammografie, ecografie e visite senologiche, grazie all’apertura straordinaria dei servizi e delle sale operatorie. Sono state effettuate anche le prime cinque visite del Coro, centro di orientamento oncologico.

Nel quadro delle attività di abbattimento delle liste di attesa, tra il 2 febbraio e il 3 marzo 2026 all’Istituto sono stati eseguiti complessivamente 321 interventi chirurgici. Di questi, 188 in Classe A e 80 in Classe B, pari complessivamente all’83,5% dell’attività chirurgica, le classi di priorità più urgenti. Nello stesso periodo sono stati inoltre eseguiti 25 interventi in Classe C, 18 in Classe D e 8 interventi in urgenza. L’attività ha coinvolto le principali discipline chirurgiche oncologiche dell’Istituto, in particolare ginecologia, urologia, chirurgia senologica, chirurgia toracica, chirurgia plastica, chirurgia generale e otorinolaringoiatria, e si inserisce nei percorsi di presa in carico multidisciplinare che l’Istituto garantisce ai pazienti oncologici dalla diagnosi al trattamento. La giornata è stata arricchita anche dalla presenza di associazioni di pazienti, che hanno promosso iniziative dedicate all’umanizzazione delle cure, con momenti di incontro con le pazienti, attività di accoglienza e la distribuzione di piccoli gadget simbolici.