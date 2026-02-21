Il sindaco di Bari Vito Leccese e la vicesindaca Giovanna Iacovone hanno ricevuto a Palazzo di Città in visita ufficiale l’ambasciatrice della Repubblica della Costa d’Avorio in Italia S.E. Nogozene Bakayoko.

L’ambasciatrice è a Bari nell’ambito di una serie di appuntamenti che la stanno portando in diverse città italiane per incontrare le comunità ivoriane presenti sul territorio nazionale.

L’Ambasciatrice è stata accompagnata da una delegazione composta dal Ministro Consigliere, Virgile Akiapo, dal Primo Consigliere, Passoh Joachim Bogui, dal Responsabile della Sicurezza Interna, Abdoulaye Coulibaly e dal Responsabile del Cerimoniale, Roland N’Takpe.

Nel corso dell’incontro istituzionale, il sindaco ha manifestato la propria disponibilità a ricevere la comunità ivoriana residente a Bari, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione.

«Spesso diciamo che a Bari nessuno è straniero – ha dichiarato il sindaco Leccese –. Rafforzare i rapporti con le comunità presenti sul territorio significa consolidare percorsi di integrazione e prevenire eventuali criticità. Come già fatto in altri casi, ho dato la disponibilità di Palazzo della Città per le attività consolari. Il mio ruolo è quello di essere sindaco di tutti. Negli ultimi mesi ho già incontrato diverse comunità attraverso i rispettivi consolati, avviando un percorso di dialogo che oggi sono lieto di estendere anche alla comunità ivoriana. Ringrazio l’Alliance Française per aver agevolato questa occasione di dialogo e confronto».