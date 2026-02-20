Nel pomeriggio del 18 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Bari Carrassi hanno deferito in stato di libertà un 61enne barese, ritenuto responsabile di aver aggredito una ragazza 24enne a seguito di un litigio per questioni di viabilità.
In particolare, è stato ricostruito, a seguito anche della denuncia presentata dalla giovane, che l’uomo la colpiva con un oggetto contundente. La vittima veniva poi soccorsa da personale del 118 e trasportata presso il Policlinico, per le cure del caso.
Sul posto interveniva immediatamente la Polizia di Stato, che provvedeva ad identificare le parti, mentre la successiva denuncia veniva presentata presso la citata Stazione dei Carabinieri, che completava la ricostruzione dell’accaduto.