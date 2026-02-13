Come convenuto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Bari, Francesco Russo, il Questore di Bari, Annino Gargano ha predisposto un servizio straordinario interforze di controllo del territorio. L’attività, che ha interessato piazza Umberto, piazza Aldo Moro e le zone limitrofe, è stata realizzata congiuntamente ieri mattina dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, con il concorso dei rispettivi reparti specializzati.

Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 201 persone, di cui 113 cittadini stranieri, e sono stati effettuati approfondimenti nei confronti di 62 persone risultate positive agli accertamenti in banca dati. Tredici cittadini stranieri sono stati accompagnati presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per le procedure di identificazione.

L’attività di prevenzione e repressione ha consentito di trarre in arresto un uomo trovato in possesso di sostanza stupefacente nonché di denunciare in stato di libertà un altro individuo per porto di oggetti atti ad offendere. Nel quadro delle verifiche in materia di immigrazione, sono stati adottati due provvedimenti di espulsione con conseguente trattenimento presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, mentre ad altre due persone è stato notificato l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni; ulteriori sei posizioni sono state valutate presso l’Ufficio Immigrazione.

Durante il servizio sono state eseguite cinque perquisizioni personali e sono state elevate sei sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada connesse all’attività di parcheggiatori abusivi. Sono stati inoltre emessi sei ordini di allontanamento per 48 ore ed è stata accertata una violazione del divieto di ritorno nel Comune di Bari.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzate a garantire una presenza visibile e costante delle Forze dell’Ordine nelle aree maggiormente sensibili del territorio, anche al fine di prevenire fenomeni di degrado e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.