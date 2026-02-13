Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale e uomo chiave dell’inchiesta “Codice Interno”, lascerà Parabita e continuerà a scontare gli arresti domiciliari a Bari. A stabilirlo è stato il Tribunale di Bari che ha accolto la richiesta dei difensori Gaetano e Luca Castellaneta. Olivieri, arrestato a febbraio 2024 e condannato in primo grado a 10 anni per voto di scambio politico-mafioso, era uscito dal carcere a marzo 2025 per i domiciliari. Il Tribunale aveva respinto una prima istanza che chiedeva il rientro nella casa familiare in centro, già sottoposta a sequestro nell’ambito delle indagini di Codice Interno. Ha invece detto sì al trasferimento in una abitazione di proprietà del fratello, al quartiere Libertà.